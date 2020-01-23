انهيار صفقة انتقال برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مفاوضات مانشستر يونايتد مع سبورتنغ لشبونة بشأن التعاقد مع برونو فرنانديز انهارت بسبب رفض النادي البرتغالي التنازل عن القيمة التي حددها للصفقة والبالغة 68 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن يونايتد يرى أن مطالب سبورتنغ ”غير معقولة“ ومبالغ فيها لذلك فضلوا إيقاف المفاوضات مع النادي البرتغالي.

وكان يونايتد على ثقة من إتمام الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط البرتغالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووصلت المفاوضات بين الناديين إلى طريق مسدود قبل أيام، حيث أعرب العملاق البرتغالي عن رفضه لقيمة الصفقة والمبلغ الذي عرضه يونايتد.

واختلف الناديان بشأن القيمة المالية حيث تمسك سبورتنغ بالحصول على 68 مليون جنيه إسترليني بينما عرض مانشستر يونايتد في نهاية المطاف 42.5 مليون جنيه إسترليني مع 8.5 مليون جنيه إسترليني إضافية.

ولم يوافق سبورتنغ على المبلغ الإضافي وأراد الحصول على المزيد من مقابل الصفقة مقدما، معتقدين أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما الذي غادر الملعب غاضبا ودفع الكاميرا في طريقه بعد الخسارة أمام براغا يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن جويل غليزر رئيس النادي قرر صرف النظر عن الصفقة لأنه لا يعتقد أن فرناندز يستحق ما يطلبه سبورتنغ.

وسجل الدولي البرتغالي 15 هدفا وصتع 14 آخرين في 27 مباراة مع سبورتنغ هذا الموسم في جميع المسابقات.

وقال خورخي مينديز وكيل الأعمال البرتغالي الشهير: ”انتقال فرنانديز المحتمل إلى أولد ترافورد محل شك كبير“ بعد أن اعترف بأنه“ لا يعرف ”ما إذا كان سيترك العملاق البرتغالي لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويطارد النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد لاعب الوسط المهاجم منذ الصيف الماضي، لكن منديز لم يكن مقتنعا بأن الصفقة سيتم حسمها خلال الشهر الحالي.

ويسعى سولشاير للتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد إصابة مهاجمه الأساسي ماركوس راشفورد، مؤكدا أن فقدان راشفورد زاد الحاجة إلى ضم لاعبين جدد.