بعد ارتباطه بالانتقال لتوتنهام.. مورينو مدرب موناكو يفتح الباب أمام رحيل إسلام سليماني

فتح المدرب الإسباني روبرتو مورينو، المدير الفني لموناكو الفرنسي، لرحيل المهاجم الجزائري إسلام سليماني على توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وتردد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، يريد التعاقد مع إسلام سليماني، مع غياب المهاجم الإنجليزي هاري كين مدة طويلة، وقد تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، عن مورينو قوله، اليوم الخميس: ”إسلام سليماني سيغيب عن مباراة الفريق أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في عضلة الفخذ، وسيواصل العمل برفقة الطبيب لمراقبة تحسنه، وفي الوقت الحاضر ليست لديه مشاعر جيدة لمباشرة التدريبات“.

وأضاف المدرب الإسباني“يجب على إسلام سليماني مواصلة العمل بجدية، طالما أن سوق الانتقالات مفتوح فهناك احتمال لمغادرة أي لاعب وليس فقط سليماني، ويجب أن نكون مستعدين لذلك“.

ويملك إسلام سليماني، البالغ من العمر 31 عامًا، خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سبق أن لعب لليستر سيتي ونيوكاسل.

وانضم سليماني إلى ليستر سيتي العام 2016، من سبورتينغ لشبونة مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، أي أنه أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وسجل سليماني 13 هدفًا في 46 مباراة مع ليستر سيتي، كما سجل اللاعب الجزائري 7 أهداف في 14 مباراة مع موناكو ويمتد عقد مع الفريق حتى يونيو 2020.

وسبق أن سجل سليماني 57 هدفًا في 111 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، و5 أهداف في 25 مباراة مع فنربخشة، في حين لم يسجل في 4 مباريات مع نيوكاسل.