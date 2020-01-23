طريق ليفربول نحو كأس الاتحاد يقوده إلى شروزبيري تاون ومانشستر سيتي يستضيف فولهام

سيحاول شروزبيري تاون المنافس في الدرجة الثالثة تحقيق ما وجده آخر 39 منافسا لليفربول في الدوري مستحيلا ويحقق واحدة من أكبر مفاجآت كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل.

وسيحتشد نحو عشرة آلاف متفرج في الملعب الجديد لشروزبيري تاون لمشاهدة فريق المدرب يورغن كلوب الذي باستثناء خسارته أمام أستون فيلا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية عندما اضطر للدفع بتشكيلة من الشباب نسي تماما كيفية الخسارة.

وفي حال خسارة ترانميري روفرز أمام واتفورد في مباراة الإعادة بالدور الثالث للبطولة في وقت لاحق اليوم الخميس سيصبح شروزبيري، صاحب المركز 16 في دوري الدرجة الثالثة، أقل ثاني ناد في التصنيف بين الأندية المشاركة في البطولة هذا العام ويتأخر 59 مركزا عن ليفربول متصدر التصنيف.

وعلى الأقل سيضيف وجودهم بعض السحر لقرعة الدور الرابع التي تفتقر لبعض المباريات الكلاسيكية.

وسيستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب فولهام الساعي للعودة للدوري الممتاز يوم الأحد المقبل أيضا عندما ينتقل مانشستر يونايتد، الذي هتفت جماهيره ضده عقب خسارته على أرضه أمام بيرنلي في الدوري أمس الأربعاء، لمواجهة الفائز من ترانميري روفرز المنافس في الدرجة الثالثة أيضا أو واتفورد.

وسيلعب ليستر سيتي خارج أرضه أمام برنتفورد المنافس في الدرجة الثانية بينما تبدو أقوى المباريات بعد غد السبت لقاء توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو أمام ساوثامبتون المتألق في واحدة من ثلاث مواجهات تأكدت بين ناديين من الدوري الممتاز في الدور الرابع للكأس.

ويستضيف بيرنلي فريق نوريتش سيتي متذيل الترتيب يوم الإثنين المقبل بينما سيلعب آرسنال المتوج باللقب 13 مباراة على ملعب بورنموث.

وسينحي وست هام يونايتد مخاوف الهبوط جانبا عندما يستضيف متصدر دوري الدرجة الثانية وست بروميتش البيون بينما سيلعب تشيلسي خارج أرضه مع هال سيتي.

ومن الغريب أن برمنجهام سيتي سيلعب ”خارج أرضه“ أمام كوفنتري سيتي المنافس بالدرجة الثالثة على ملعب برمنجهام الذي يستأجره كوفنتري سيتي.

وسيستضيف نورثامبتون تاون، الفريق الوحيد المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، ديربي كاونتي بقيادة وين روني غدا الجمعة.

ومرة اخرى سيجري المدربون تغييرات عديدة على تشكيلاتهم حيث يضع بعضهم الأولوية على بطولة الدوري بما في ذلك ليفربول في رحلته إلى شروزبيري.

لكن من غير المرجح أن يعتمد كلوب على تشكيلة من الشبان مجددا، بعدما فعل ذلك أمام أستون فيلا بسبب مشاركة الفريق الأول في كأس العالم للأندية في قطر، لأن سجله لا يزال متواضعا في كأس الاتحاد مع ليفربول ولم يسبق أن قاد الفريق إلى الدور الخامس.

ورغم أن ليفربول فاز بلقب الكأس سبع مرات فشروزبيري تاون يملك تاريخا أيضا في البطولة إذ بلغ دور الثمانية موسم 1978-1979 عندما خسر أمام ولفرهامبتون واندرارز وموسم 1981-1982 عندما خسر من ليستر سيتي.

وأقصى شروزبيري تاون أيضا إيفرتون منافس ليفربول من الدور الثالث موسم 2002-2003.

وفي العام الماضي تعادل مع ولفرهامبتون واندرارز 2-2 في الدور الرابع قبل أن يخسر في مباراة الإعادة.

واستضاف شروزبيري تاون فريق ليفربول في الكأس من قبل عام 1996 لكنه خسر 4-صفر في الدور الرابع في مباراة تأجلت مرتين بسبب تساقط الثلوج ووفاة بوب بيزلي مدرب ليفربول الراحل.