الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى الدوري الإنجليزي؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين وولفرهامبتون وضيفه ليفربول، في الجولة الرابعة والعشرين للبريمييرليغ.

ويدخل ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، اختبارا قويا أمام وولفرهامبتون، الفريق العنيد الذي يعد أحد أقوى الأندية في البريمييرليغ، ما يرسم مواجهة قوية بين الفريقين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشر، مساء اليوم الخميس، بتوقيت السعودية، على ملعب ”مولينيو“، بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وحصد الريدز 21 انتصارا، وتعادلا وحيدا، ودون هزيمة.

ويملك ليفربول أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي باستقبال 14 هدفا، وسجل الفريق 52 هدفا.. ويعد هداف الريدز بالدوري، ساديو ماني ومحمد صلاح، برصيد 11 هدفا.

ويحتل وولفر هامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى 5 هزائم.. وسجل 34 هدفا واستقبل 30 هدفا، ويبقى هدافه راؤول خيمينيز برصيد 10 أهداف.

وفاز ليفربول في آخر لقاءين على وولفرهامبتون، ولكنه خسر في آخر زيارة لملعب الأخير بهدف نظيف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتصارات ليفربول

حقق فريق ليفربول انتصارات مميزة في الدوري هذا الموسم، ويدخل لقاء الليلة باحثا عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز فارق الصدارة الذي وصل إلى 13 نقطة مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بجانب أن ليفربول له مباراة مؤجلة ضد ويست هام.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة وولفرهامبتون قائلا: ”سنخوض مواجهة صعبة، وولفرهامبتون يركض كثيرا في الملعب ويلعب بشكل دفاعي وعلينا أن نجد الحلول المناسبة للوصول لمرمى المنافس“.

ويغيب عن ليفربول الثلاثي المصاب نابي كيتا وناثانيل كلاين وجيمس ميلنر، ويعتمد الريدز على تشكيلته في طريقة اللعب 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير، وأمامه الرباعي: فيرجيل فان ديك وجوزيف جوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويعود فابينهو لقيادة خط الوسط وبجواره جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم كصانع لعب، مع ثلاثي الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وروبرت فيرمينو.

أسلحة وولفرهامبتون

يحشد فريق وولفرهامبتون أسلحته من أجل تعطيل قطار ليفربول وحصد نتيجة إيجابية سواء التعادل أو ربما الفوز، خاصة أن وولفرهامبتون أحد الأندية التي تجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة ويجيد اقتناص النتائج الإيجابية.

وقال المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، إن اللقاء سيكون قويا وصعبا، موضحا أن فريقه مطالب بظهور مميز وتقديم عرض قوي أمام متصدر الدوري.

ويغيب عن وولفرهامبتون الثنائي روبن فيناري وويلي بولي، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس روي باتريسيو وأمامه ثلاثي الدفاع: كونور كودي ورومان سايس ولياندير ديندونكير، مع رباعي الوسط بقيادة جواو موتينهو وروبن نيفيز مع الظهيرين مات دوهيرتي وجوني كاسترو.. ويقود خط الهجوم راؤول خيمينيز وكالوم روبنسون وبيدرو نيتو.

وأكد عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر الأسبق وفريق جينشلر بيرليجي التركي الأسبق لإرم نيوز، أن وولفرهامبتون فريق منظم وقوي وأحرج من قبل مانشستر سيتي وأكثر من فريق كبير.

وأشار إلى أن ليفربول أمامه مهمة صعبة ولديه رهان على أسلحته الهجومية، سواء صلاح وماني وفيرمينو أو قدرات خط الوسط، وخاصة صانع الألعاب فاينالدوم.