أوباميانغ يوافق على عرض نادي برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث برشلونة عن مهاجم في الميركاتو الشتوي، بعد صدمة إصابة الأوروغوياني لويس سواريز، والتي ستجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.

وتركز إدارة برشلونة على مهاجمين، أحدهما أوباميانغ، والآخر هو ردودريغو، لاعب فالنسيا الإسباني، لتعويض إصابة سواريز.

وحسب ”موندو ديبورتيفو“ فإن مسؤولي البلوغرانا تلقوا الضوء الأخضر من جانب أوباميانغ الذي وافق على عرض البارسا، وطلب من إدارة العملاق الكتالوني التفاوض رسميا مع مسؤولي آرسنال لحسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن موافقة أوباميانغ على عرض برشلونة ستدفع إدارة النادي للبدء في مفاوضات مكثفة مع الغانرز لحسم الصفقة، ومن المتوقع أن تكون المباحثات معقدة للغاية.

ويحتل آرسنال حاليا المركز العاشر في مسابقة الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، أن مسؤولي آرسنال أصبحوا في موقف صعب للغاية بعد موافقة أوباميانغ على الانتقال إلى برشلونة، كون القرار سيكون مفخخا أمام جماهير النادي والمدرب مايكل أرتيتا، في ظل الوضع الصعب للفريق حاليا.

وشارك أوباميانغ، 30 عاما، في 26 مباراة، أحرز خلالها 16 هدفا، وصنع هدفا آخر.

وينتهي عقد أوباميانغ مع آرسنال في صيف 2021، ما يجعل موقفه شائكا في صفوف النادي اللندني، الذي يتعين عليه بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، أو سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي لا يرحل مجانا بعد 18 شهراً من الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية للغابوني أوباميانغ 70 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.