البرازيلي ويليان جوزيه بديلًا لهاري كين في توتنهام

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد وقع عليه اختيار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير ليكون بديلًا للمهاجم المصاب هاري كين.

وسيغيب قائد توتنهام كين عن الملاعب حتى أبريل/نيسان المقبل، ما دفع النادي اللندني للبحث عند بديل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخضع كين لجراحة لعلاج مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية بعد إصابته خلال هزيمة توتنهام بهدف نظيف أمام مستضيفه ساوثامبتون في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.

وقال توتنهام في بيان:“بعد تقييم متواصل لحالته من الفريق الطبي للنادي نستطيع أن نؤكد أن هاري كين خضع لجراحة لعلاج تمزق في عضلة الفخذ الأيسر، ويتوقع عودته إلى التدريبات في أبريل“.

وسيغيب كين عن مواجهة توتنهام في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني وكذلك عن مباراتين استعداديتين لبطولة أوروبا 2020 مع إنجلترا أمام إيطاليا والدنمارك.

ولم يكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد تعرض لإصابات قبلها هذا الموسم، لكنه واجه غيابًا طويلًا مرتين الموسم الماضي بسبب إصابتين في الكاحل.

وقالت صحيفة AS، اليوم الأربعاء، إن الصفقة تم حسمها وبات كل شيء جاهزًا على توقيع المهاجم البرازيلي الذي سيسافر إلى لندن في وقت لاحق اليوم للتوقيع مع توتنهام، صباح الخميس.

وجدد المهاجم البرازيلي عقده مع ريال سوسيداد حتى العام 2024 في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 70 مليون يورو، لكن في حالة توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة لن يتم دفع قيمة الشرط الجزائي.

وتألق جوزيه تحت قيادة المدير لفني لسوسيداد إيمانول الغوازيل أثناء بداية الفريق الجيدة هذا الموسم، حيث بات هدافًا للفريق برصيد 8 أهداف في 21 مباراة.

وفي حال إتمام الصفقة سيفقد ريال سوسيداد أحد أهم لاعبيه، ويمكن أن يسعى خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية الحالي إلى التعاقد مع بديل.

وسبق للمهاجم البالغ من العمر 28 عامًا اللعب في ناديي ريال سرقسطة، ولاس بالماس، في إسبانيا، لكنه انضم في البداية للفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) منذ وصوله للبلاد في 2014.

وأصبح جاهزًا لخوض أكبر تحدٍ في مسيرته في حال انتقاله إلى توتنهام وصيف أوروبا الموسم الماضي حيث سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.