تطورات جديدة في صفقة انتقال غاريث بيل من ريال مدريد إلى توتنهام

شهدت مفاوضات ضم الويلزي الدولي غاريث بيل إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من ريال مدريد الإسباني تطورات جديدة.

ويرغب توتنهام في التعاقد مع لاعبه السابق غاريث بيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل إصابة نجمه وهدافه هاري كين، وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة يمكن أن تصل إلى 4 أشهر.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية: إن توتنهام عرض شراء بيل مقابل 30 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل المباحثات الجارية بين الناديين والتي انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد بين دانييل ليفي رئيس توتنهام، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن صفقة بيل تعتبر أولوية بالنسبة للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خاصة مع نقص الصفوف في الهجوم مع إصابة هاري كين قائد الفريق.

وكان مورينيو يرغب في ضم بيل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما كان مدرباً للمانيو إلا أن تألق اللاعب الويلزي مع ريال مدريد وقتها أجهض المفاوضات.

وتغيرت الأمور بالنسبة لبيل حالياً في ريال مدريد، خاصة مع توتر العلاقات بينه وبين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي، وكذلك إدارة النادي التي ترغب في بيعه، رغم تصريحات مدير أعماله جوناثان بارنيت بأن بيل سيكمل عقده مع الريال ولن يرحل.

وشارك بيل مع ريال مدريد هذا الموسم في 14 مباراة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما، وينتهي عقده في صيف 2022.

وشهدت القيمة التسويقية للويلزي بيل تراجعاً حاداً، بعد أن وصل سعره إلى 40 مليون يورو مقارنة بـ90 مليون يورو في صيف 2016.