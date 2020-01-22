لامبارد: إصابة أبراهام تجبر تشيلسي البحث عن مهاجم آخر

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن ناديه يبحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب إصابة تامي أبراهام في الكاحل، في المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام أرسنال 2 – 2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال لامبارد: ”أتمنى ألا يغيب لأسابيع عديدة، لكن إذا حدث ذلك بالفعل، فلدينا لاعبون يمكنهم تأدية الدور نفسه“.

واصطدم أبراهام، مهاجم المنتخب الإنجليزي، باللوحات الإعلانية بملعب ”ستامفورد بريدج“، وذلك قبل وقت قصير من صافرة نهاية المباراة.

ويبدو أن لامبارد غير متأكد بشأن خصوص الوقت الذي ستستغرقه إصابة أبراهام، حيث سيخضع اللاعب، 22 عاما، للفحص الطبي يوم الأربعاء، لتقييم حالته ومعرفة حجم الضرر.

ورغم ذلك، يشعر لامبارد لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، بالقلق من عدم فاعلية فريقه وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وأضاف لامبارد: ”هل نحن في حاجة إلى تسجيل وضع الكرة في الشباك؟ نعم، هذا واضح، استغلالنا الفرص وصناعتنا لها ضمن الأسوأ في الدوري هذا الموسم“.

وتابع: ”لا يمكنك القول إننا بصدد التعاقد مع مهاجم جديد، لكننا نبحث… إذا لم تسجل أهدافا كافية، فلن تحقق الفوز في المباريات“.

ويخرج تشيلسي لمواجهة هال سيتي ضمن منافسات الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.