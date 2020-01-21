ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع تشيلسي وفوز مانشستر سيتي على شيفلد (صورة)

فرض فريق آرسنال التعادل على نظيره فريق تشيلسي، بنتيجة 2-2، في إطار مباريات الجولة الـ24 من البريميرليغ في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ستامفورد بريدج”.

ورفع فريق تشيلسي رصيده الى 40 نقطة ويعزز موقعه في المركز الرابع، في حين رفع فريق آرسنال رصيده الى 30 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب العام.

كما قاد المهاجم الأرجنتيني البديل سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب على مضيفه شيفيلد يونايتد 1 – صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف المتصدر ليفربول، الذي خاض مباراتين أقل.

وفي مباريات أخرى فاز بورنموث على ضيفه برايتون 3 – 1 وفاز ساوثهامبتون على مضيفه كريستال بالاس 2 – صفر فيما تعادل أستون فيلا مع ضيفه واتفورد 1 – 1.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: