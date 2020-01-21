ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف سيرجيو أغويرو خلال مباراة مانشستر سيتي وشيفلد (صورة)

قاد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي فريقه إلى فوز ثمين على حساب مضيفه فريق شيفيلد يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أغويرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني في سلم الترتيب، وتجمد رصيد فريق شيفيلد عند 33 نقطة، وبقي السابع.

يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، النجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 17 هدفا، ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المركز الثاني ويملك 16 هدفًا.

ويأتي 3 لاعبين في المركز الثالث على قائمة الهدافين وهم داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، ولكل منهم 14 هدفا.

وسجل تامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدفا، ويحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين، وفي المركز الخامس يأتي محمد صلاح نجم ليفربول، وهاري كين هداف توتنهام، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني من ليفربول، ولكل منهم 11 هدفا.

وفيما يلي جدول تريتب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا: