مورينيو ينفي حدوث مشادة مع روز خلال تدريبات توتنهام

قلل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير من تقارير تحدثت عن وقوع مشادة في تدريبات الفريق مع المدافع داني روز الذي غاب عن التعادل السلبي أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن روز طلب من مورينيو تفسيرا بعد أن بدا منزعجا لخروجه من التشكيلة خلال الفوز 2-1 على ميدلسبره في مباراة الإعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الأسبوع الماضي ثم المواجهة أمام واتفورد.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”خلاف بيني وبين داني؟ لا. علاقتي مع اللاعبين جيدة وأحب العمل مع المجموعة. هذا كل شيء“.

وأوضح مورينيو أنه استبعد روز من اللقاء الأخير بسبب إصابة في الظهر واستعان بقلب الدفاع الشاب جافيه تانجانجا لسد الفراغ في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف: ”السبب في عدم اختياره أمام ميدلسبره يرجع لوجود لاعب شاب في مركز الظهير الأيسر نسعى لتطوير مستواه وكانت فرصة رائعة ليلعب رايان سيسينيون، كما أن أداء روز أمام ليفربول لم يكن مميزا“.

وأضاف: ”يوم الخميس تلقيت تقريرا من الجهاز الطبي يقول إن داني أبلغهم بتعرضه لمشكلة في الظهر ولن يتمكن من التدريب في اليوم التالي، كانت هذه مفاجأة لأنه كان مستعدا للتدريب يوم الجمعة لكن رغم ذلك قررت الدفع بتانجانجا مع بقاء رايان بين البدلاء. هذا هو الوضع“.

وقال مورينيو أيضا إن صانع اللعب كريستيان إريكسن، الذي يسعى إنتر ميلان الإيطالي لضمه، لم يلعب مباراته الأخيرة مع الفريق اللندني وسيكون ضمن التشكيلة التي تستعد لمواجهة نوريتش سيتي غدا الأربعاء.

ورحب المدرب البرتغالي بعودة تانجاي ندومبلي، أغلى لاعب في تاريخ النادي، والذي غاب عن الملاعب منذ الهزيمة أمام ساوثامبتون في أول أيام العام بسبب إصابة أعلى الفخذ.

وقال مورينيو: ”أنا على يقين (من قدرته على خوض مباريات متتالية) لكن سنرى، ونعرف أن بإمكانه خدمة الفريق. وإذا ركزت على الدقائق أو المباريات القليلة التي لعبها معنا أرى قدرات مهمة جدا لفريق يلعب بطريقتنا“.

ولم يحقق توتنهام صاحب المركز الثامن أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري.