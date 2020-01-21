إيفرتون يعلن عن تشكيلة لاعبيه ضد نيوكاسل يونايتد بطريقة غريبة.. تعرف على السبب

أعلن نادي إيفرتون تشكيلته الرسمية لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”غوديسون بارك“، في إطار مواجهات الأسبوع الـ24 للدوري الإنجليزي، بطريقة طريفة.

وجاء إعلان تشكيل لاعبي إيفرتون بطريقة رسومات كارتونية.

وكان نادي إيفرتون قد أعلن عبر حسابه الرسمي أنه سيتم عرض صور لاعبي إيفرتون التي ابتكرها أطفال محليون على شاشات الإستاد في مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، ما يساعد على زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية الإيجابية لدى الشباب.

⚠️ TEAM NEWS (with a difference)! ⚠️ 2️⃣ changes

???? Sidibé and Schneiderlin in for Coleman and Davies ???? Designs courtesy of @Linacreprimary x USM x @TacklingBlues: https://t.co/DvxeAGpjad #EVENEW pic.twitter.com/NrQIfq6ivN — Everton (@Everton) January 21, 2020

ودعا النادي تلاميذ الصف الرابع من مدرسة Linacre الابتدائية لزيارة ملعب تدريب الفريق للمشاركة في جلسة رسم، حيث تم إعداد صور لاعبيهم لإضفاء مظهر خاص للغاية على ملعب جوديسون بارك مساء الثلاثاء.

وأشار النادي إلى أن اللوحات الطريفة التي رسمها الأطفال سوف تحل محل رسومات اللاعب في المباراة ضد نيوكاسل على شاشات الملعب لإعلان الفريق واستبداله، وسيتم استخدامها أيضا في برنامج يوم المباراة، وستكون الصور مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لإيفرتون.

يدخل إيفرتون اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، وهو نفس رصيد نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني عشر، لذلك ستكون مباراة الليلة مهمة لكلا الفريقين.

وجاءت تشكيلة ايفرتون لمواجهة نيوكاسل يونايتد: بيكفورد، سيديبي، هولجيت، مينا، ديني، بيرنارد، شنايدرلين، ديلف، والكوت، كالفرت لوين، كين

تشكيلة نيوكاسل: دوبرافكا، هايدن، فيرنانديز، لاسيليس، كلارك، ريتشي، لونجستاف، ماتي لونجستاف، اتسو، الميرون، جويلينتون.