إيفرتون يعلن عن تشكيلة لاعبيه ضد نيوكاسل يونايتد بطريقة غريبة.. تعرف على السبب

أعلن نادي إيفرتون تشكيلته الرسمية لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”غوديسون بارك“، في إطار مواجهات الأسبوع الـ24 للدوري الإنجليزي، بطريقة طريفة.

وجاء إعلان تشكيل لاعبي إيفرتون بطريقة رسومات كارتونية.

وكان نادي إيفرتون قد أعلن عبر حسابه الرسمي أنه سيتم عرض صور لاعبي إيفرتون التي ابتكرها أطفال محليون على شاشات الإستاد في مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، ما يساعد على زيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية الإيجابية لدى الشباب.

⚠️ TEAM NEWS (with a difference)! ⚠️

2️⃣ changes

???? Sidibé and Schneiderlin in for Coleman and Davies

???? Designs courtesy of @Linacreprimary x USM x @TacklingBlues: https://t.co/DvxeAGpjad #EVENEW pic.twitter.com/NrQIfq6ivN

— Everton (@Everton) January 21, 2020