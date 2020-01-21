رسميا.. نيوكاسل يضم الجزائري نبيل بن طالب حتى نهاية الموسم

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، رسميا ضم الجزائري نبيل بن طالب، لاعب وسط فريق شالكة الألماني، حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.

واجتاز بن طالب، يوم الثلاثاء، الفحص الطبي بالنادي الإنجليزي، لينضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء قبل نهاية الموسم بقيمة 10 ملايين يورو.

وقرر بن طالب الرحيل عن صفوف شالكه، بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع النادي الألماني لكثرة إصابته التي لحقت به خلال المرحلة الماضية.

ويطمح بن طالب لبعث مشواره الكروي من جديد عبر بوابة نادي نيوكاسل، بعد عجزه عن حجز مكانة أساسية رفقة ناديه الألماني، بسبب معاناته من كثرة الإصابات.

واختبر نبيل بن طالب أجواء الدوري الإنجليزي من قبل عندما حمل ألوان توتنهام، قبل أن يرحل عن سبيرز في 2016.

يذكر أن بن طالب لم يَلعب لشالكه منذ شهر إبريل من العام الماضي، بعد أن فُرض عليه التدرب مع الفريق الثاني لأسباب انضباطية.