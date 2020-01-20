أرتيتا يتجنب الحديث عن التعاقدات الجديدة قبل مباراة آرسنال وتشيلسي

تجنب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الحديث عن التعاقدات الجديدة لفريقه وقال اليوم الإثنين إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ربما لن يضم أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وربطت وسائل إعلام بين النادي اللندني ولايفن كورزاوا الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان خلال الأسابيع الماضية، لكن أرتيتا قال إنه ”من المحتمل“ ألا يضم فريقه أي لاعب.

وأبلغ الصحفيين عند سؤاله عن التعاقدات الجديدة ”الأمور لم تتغير منذ عطلة نهاية الأسبوع، لا يوجد أي جديد للحديث عنه بشأن أي انتقالات أو لاعبين، عندما نملك معلومات إضافية سنعلنها“.

”وأضاف اللاعبون الذين نرغب في ضمهم لأن يكونوا اللاعبين الذي سيساعدون الفريق ويصنعون الفارق في التشكيلة، الأمر ليس من أجل ضم لاعبين جدد فقط“.

وفاز آرسنال، صاحب المركز العاشر، مرة واحدة في الدوري في 6 مباريات منذ تولي أرتيتا المسؤولية بينما تعادل 4 مرات ليتراجع أكثر في جدول الترتيب بعيدا عن المربع الذهبي لكن المدرب الإسباني يشعر بإيجابية تجاه تفهم تشكيلته لأسلوبه في اللعب.

وقال أرتيتا قبل أن يحل فريقه ضيفا على تشيلسي غدا الثلاثاء: ”العديد من الأمور حدثت ونشعر أنه أكثر من شهر، نعم غيرنا العديد من الأشياء وهناك الكثير من الإيجابيات فيما يتعلق برد الفعل وما يتعلمه الفريق“.

وتابع ”بالنسبة للنتائج فكان يمكن أن تكون مختلفة قليلا وأعتقد أننا لم نكن محظوظين وأثرت أمور أخرى على ذلك، رد الفعل إيجابي. عندما لا نفوز فالفريق يعلم الأسباب“.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، ويأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، في حين يملك آرسنال 29 نقطة في المركز العاشر.

وفاز تشيلسي على آرسنال في آخر مباراتين، بنتيجة 4/1 (في نهائي الدوري الأوروبي)، و2/1 (في الدوري الإنجليزي).