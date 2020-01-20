ضربة قوية لنيوكاسل.. ستيف بروس يعلن غياب لاعبَين حتى نهاية الموسم

أكد ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، أن قلب الدفاع بول دوميت والظهير الأيسر المعار يترو فيلمس سيغيبان عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وخرج فيلمس، المعار من آينتراخت فرانكفورت الألماني، من الملعب محمولا على محفة في وقت مبكر خلال الفوز 1/0 على تشيلسي في الدوري يوم السبت، بسبب إصابة في الركبة وقال بروس إنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح بروس للصحفيين قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون في الدوري غدا الثلاثاء ”هذا ما كنا نخشاه. أصيب (فيلمس) بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب لبقية الموسم“.

وأضاف ”تلقينا أخبارا سيئة أيضا بشأن دوميت فالأمور لا تبدو جيدة بالنسبة له ومن المحتمل أن يغيب أيضا حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في أوتار الساق“.

وأضاف ”كانت بداية أسبوع سيئة ونتمنى لهما التعافي سريعا… نتحرك بنشاط حاليا (في فترة الانتقالات) وتقلصت الخيارات لدينا وربما نرى إن كان يمكننا القيام بشيء خلال الفترة القصيرة المقبلة“.

وفي ظل إصابة 9 لاعبين أعرب بروس عن أمله في التوصل لاتفاق هذا الأسبوع؛ لضم جناح إنتر ميلان فالنتينو لازارو ليكون متاحا للمشاركة أمام أوكسفورد يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد.

وقال بروس: ”نأمل في وصول اللاعب. من المعروف أن وكيل أعماله كان في سانت جيمس بارك مطلع هذا الأسبوع وأتمنى إتمام الصفقة“.