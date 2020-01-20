حارس مانشستر يونايتد ينجو من حادث مروع (صور)

تعرض الأرجنتيني سرجيو روميرو الحارس الثاني لمانشستر يونايتد وحارس المنتخب الأرجنتيني لحادثة سير مروع ونجا بأعجوبة رغم تحطم سيارته من نوع ”لامبورغيني“ التي يبلغ ثمنها 170 ألف جنيه إسترليني.

وكان الحارس الأرجنتيني في طريقه لتدريبات مانشستر يونايتد حين خرجت سيارته عن الطريق وارتطمت بحاجز حديدي وتعرضت لخسائر كبيرة لكن الحارس نجا من الحادث.

وحضرت قوات الأمن لعين المكان حيث قامت بمعاينة الحادث وتحدثت للحارس الأرجنتيني الذي غادر نحو ملعب التدريبات، وأكد فريق مانشستر يونايتد أن حارسه الأرجنتيني نجا من الحادث وشارك في تدريبات الفريق بشكل عادي.

ورغم تألقه رفقة المنتخب الأرجنتيني ومشاركته في 96 لقاء دوليا لكنه لم يستطع أن يفرض نفسه أساسيا في مانشستر يونايتد لتواجد الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وغاب سرجيو روميرو عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بسبب الإصابة كما أصبح دوره في المنتخب أقل لعدم مشاركته رفقة فريقه.

ولعب روميرو 53 لقاء فقط رفقة مانشستر يونايتد منذ انتقاله لصفوفه صيف 2015 أغلبها في مسابقات الكؤوس المحلية وفي مسابقة الدوري الأوروبي.