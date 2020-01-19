سولشاير يعترف بحاجة مانشستر يونايتد للاعبين جدد بعد غياب راشفورد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه ماركوس راشفورد ربما سيبتعد لفترة طويلة بسبب تعرضه لشرخ إجهادي.

وأضاف سولشار لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية ”تعرض لإصابة خطيرة، نعم إنه شرخ إجهادي وحدث ضد وولفرهامبتون، لم يحدث من قبل بل حدث في ذلك الوقت“.

وأضاف ”سيغيب لفترة، ولن يعود قبل عطلة منتصف الموسم، في المعتاد تحتاج الإصابة إلى 6 أسابيع للشفاء لكني لست طبيبا ثم على الأرجح سيتعافى بعد ذلك“.

وينافس مانشستر يونايتد بتشكيلة صغيرة ويفتقر للخيارات في الهجوم ولا يوجد بدلاء لأنطوني مارسيال وميسون غرينوود.

وأشار سولشاير إلى أن فقدان راشفورد زاد الحاجة إلى ضم لاعبين جدد.

وتابع ”نتطلع دائما لفرصة تحسين التشكيلة، ومع غياب ماركوس لفترة سنفحص الأمر، ربما سنبحث عن صفقات لمدى قصير، نحن ننظر في بعض الأرقام“.

ومثلما كان الأمر ضربة قوية لمانشستر يونايتد الذي يعاني من قلة الخيارات في تشكيلته، ففقدان راشفورد يمثل مشكلة لغاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا في ظل غياب هاري كين أيضا بسبب الإصابة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق 30 نقطة عن ليفربول بعد هزيمته 0/2 في ملعب أنفيلد اليوم الأحد، لكن سولشاير كان راضيا عن أداء فريقه ضد بطل أوروبا.

وقال المدرب النرويجي: ”اللاعبون قدموا كل ما لديهم، اليوم صمدنا في بداية الشوط الثاني لكن في آخر 25 أو 30 دقيقة ضغطنا على المنافس وأجبرناه على التراجع للدفاع، أنا محبط لاهتزاز شباكنا من ركلة ركنية ومن آخر لعبة في المباراة، لكن هناك العديد من الأمور الإيجابية“.

وأضاف ”شعرت أننا قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني ضد فريق جيد وفي ملعب صعب، لم نملك الكفاءة في اللمسة الأخيرة أمام المرمى أو التمريرة الأخيرة، فريد (لاعب الوسط) كان مذهلا و(الحارس) ديفيد دي خيا أيضا، على مستوى الفريق عملنا بشكل جماعي“.