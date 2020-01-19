هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة 23 من ”البريميرليغ“.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر مع نهاية المباراة، من انفراد بمرمى دي خيا.

ولأول مرة يسجل محمد صلاح هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد، حيث لم يهز شباك الشياطين مطلقًا.

وتقدم فان دايك لليفربول في الدقيقة 14 من رأسية قوية.

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلاً المركز الأول برصيد 61 نقطة، ويسعي ”الريدز“ وراء البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ عام 1990.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم برقم قياسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم، وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل (نيسان) 2017 أمام كريستال بالاس 1-2، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2016-2017.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز 5 برصيد 34 نقطة.

يتطلع ”الشياطين الحمر“ لدخول المربع الذهبي، وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر ”البريميرليغ“.

ويمتلك مانشستر يونايتد رقماً مميزاً، كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر من ”الريدز“ هذا الموسم، حيث حقق الفريق 20 انتصاراً، وتعادل مرة واحدة جاءت ضد ”الشياطين“ في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.