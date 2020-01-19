ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح ونهاية الجولة 23 (صورة)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في اللحظات الأخيرة من مباراة ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايند، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وهذا أول هدف لمحمد صلاح في مواجهاته الخمسة مع ليفربول على مانشستر يونايتد، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الخامس على لائحة الهدافين.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، النجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 17 هدفا، ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المركز الثاني ويملك 15 هدفا.

ويأتي 3 لاعبين في المركز الثالث على قائمة الهدافين وهم داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، ولكل منهم 14 هدفا.

وسجل تامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدفا، ويحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين، وفي المركز الخامس يأتي محمد صلاح نجم ليفربول، وهاري كين هداف توتنهام، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني من ليفربول، ولكل منهم 11 هدفا.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 5 مباريات ضد مانشستر يونايتد منذ انتقاله إلى الريدز صيف العام 2017 من روم الإيطالي.

وفي الموسم الأول واجه صلاح مانشستر يونايتد مرتين، انتهى الأولى بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، في حين خسر ليفربول مباراة الدور الثاني، على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2/1.

وفي الموسم الثاني لم يسجل صلاح على الحارس ديفيد دي خيا، حامي عرين مانشستر يونايتد، رغم فوز الريدز 3/1 في الدور الأول، في حين انتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل السلبي.

وغاب محمد صلاح عن مباراة الدور الأول في الموسم الحالي، بسبب الإصابة، حيث تعادل الفريقان 1/1 على ملعب أولد ترافورد،

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن محمد صلاح سجل على 23 فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 24 فريقا واجههم منذ العام 2017 وحتى الآن.

والفريق الوحيد الذي فشل محمد صلاح في تسجيل أي هدف عليه بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هو سوانزي سيتي.