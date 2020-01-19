سولشاير يعلن غياب راشفورد عدة أسابيع للإصابة

أكد أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد سيغيب عن الملاعب عدة أسابيع للإصابة.

وقال المدير الفني النرويجي في لقاء تلفزيوني قبل مواجهة ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، إن شكوى راشفورد من إصابته في ظهره خلال مباراته وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي، تفاقمت وأصبحت أسوأ مما كنا نعتقد في البداية.

وأضاف سولشاير في لقاء مع شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، أن المهاجم الدولي الإنجليزي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إيجابيا لأولد ترافورد هذا الموسم، وبدأ كافة مباريات الدوري حتى الآن.

وسقط راشفورد، وهو هداف يونايتد الأول هذا الموسم برصيد 19 هدفا في جميع المسابقات، على ظهره بعد التحام مع مات دوهرتي، بعد مشاركته في الدقيقة 63 كبديل لدانيال جيمس، لكنه سقط ليتلقى العلاج ويخوض عدة دقائق بعدها قبل أن يغادر الملعب متأثرا بالإصابة.

وذهب راشفورد مباشرة إلى خط التماس ومنه لغرفة خلع الملابس مباشرة ليشارك بدلا منه جيسي لينغارد.

وسجل راشفورد هدفين أمام نوريتش سيتي على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت الماضي، بينما غيابه سيمثل ضربة جديدة لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، في ظل إصابة بول بوغبا وسكوت ماكوميناي.

ويتأخر يونايتد عن ليفربول، متصدر البريميرليغ بفارق 27 نقطة، لكنه الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصل على نقطة من ليفربول، هذا الموسم، بتعادلهما في أولد ترافورد بهدف لكل فريق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.