جماهير ليفربول تجهز استقبالا عدائيا للاعبي مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه التقليدي مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد في كلاسيكو مثير.

وتتميز مواجهة الفريقين بالندية والعدائية بين الجماهير حيث يتوقع استقبال مانشستر يونايتد بعدائية من طرف جماهير ليفربول في أنفيلد.

وقبل توجه مانشستر يونايتد لملعب أنفيلد قامت الشرطة بتفتيش حافلته عبر كلاب بوليسية كإجراءات أمنية وقبل التوجه لملعب أنفليد.

ووجهت جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لاستقبال حافلة مانشستر يونايتد بنفس الطريقة التي تم خلالها استقبال حافلة مانشستر سيتي سابقا وهو ما قد يهددها بهجوم من طرف بعض الجماهير المشاغبة.

وكانت حافلة مانشستر سيتي قد تعرضت لهجوم من طرف جماهير ليفربول خلال لقاء الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2018.

ويحتاج مانشستر يونايتد لساعة كاملة للوصول لملعب أنفيلد في الحافلة من الفندق وهو ما يجعل طريقه محفوفة بالمخاطر في حال استقبالها من طرف جماهير ليفربول.

ويسعى مانشستر يونايتد للحفاظ على سجله جيدا أمام الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز على مانشستر سيتي وتشيلسي وليستر سيتي وتعادل مع ليفربول.

ومانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي خطف نقطة من ليفربول هذا الموسم حيث فاز المتصدر بـ20 لقاء من أصل 21 ويملك لقاء مؤجلا أمام ويستهام يونايتد.