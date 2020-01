هندرسون قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: لسنا بحاجة لأي حافز خارجي ولن نتهاون أمامهم

شدد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، على أن فريقه لن يتهاون أثناء مواجهة مانشستر يونايتد، التي ستلعب، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حصل على نقاط من ليفربول، بعدما تعادلا في مباراة أولد ترافورد بالدور الأول.

وقال هندرسون في مقالته بمجلة مباراة اليوم: ”ليفربول ويونايتد هي مباراة تاريخية، وتجسد خيال المشجعين، بغض النظر عن ولاء اللاعبين، هي منافسة كبيرة للغاية“.

وأضاف: ”بصفتنا لاعبي ليفربول، يسألنا البعض عن المقارنة بين هذه المباراة وديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، لا أعلم بشكل مؤكد أي المباراتين أقوى، ولكني أتصور أن الأمر نفسه بالنسبة إلى مانشستر يونايتد بـ ديربي مانشستر“.

