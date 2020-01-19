هندرسون قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: لسنا بحاجة لأي حافز خارجي ولن نتهاون أمامهم

شدد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول، على أن فريقه لن يتهاون أثناء مواجهة مانشستر يونايتد، التي ستلعب، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حصل على نقاط من ليفربول، بعدما تعادلا في مباراة أولد ترافورد بالدور الأول.

وقال هندرسون في مقالته بمجلة مباراة اليوم: ”ليفربول ويونايتد هي مباراة تاريخية، وتجسد خيال المشجعين، بغض النظر عن ولاء اللاعبين، هي منافسة كبيرة للغاية“.

وأضاف: ”بصفتنا لاعبي ليفربول، يسألنا البعض عن المقارنة بين هذه المباراة وديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، لا أعلم بشكل مؤكد أي المباراتين أقوى، ولكني أتصور أن الأمر نفسه بالنسبة إلى مانشستر يونايتد بـ ديربي مانشستر“.

Henderson: The only situation we care about is trying to win points: Jordan Henderson hasn… https://t.co/cuXhWGuOXh — LFCNews (@LFCNews) January 19, 2020

وأكد: ”كمحترف وقائد لليفربول، تعلمت احترام جميع الخصوم، عليك أن تحترم هذه المباراة تحديدا، لأن مانشستر يونايتد فريق قوي“.

وأوضح: ”نريد أن نفوز بالألقاب من أجل جماهيرنا، لا لنقول إننا تفوقنا على أي خصم آخر مهما بلغت درجة تنافسنا معه“.

وأردف: ”نحن لسنا بحاجة لأي حافز خارجي، وهدفنا الأساس هو الفوز في كل مباراة وحصد النقاط الثلاث. المدرب كان يقول الحقيقة عندما أكد أننا لا نتحدث عن الأرقام وسجل الانتصارات وما إلى ذلك في غرفة الملابس“.

واختتم: ”مانشستر يونايتد فريق عالمي، لقد لعبت مع عدد من لاعبي الفريق مع إنجلترا، على سبيل المثال، شاهدناهم في مواجهة تشيلسي بكأس كاراباو، ومانشستر سيتي في الدوري، وقدموا مستوى رائعا، يجدر بنا التركيز على تقديم أفضل ما في وسعنا لنحقق أفضل نتيجة ممكنة في المباراة“.