الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتبدو المواجهة حافلة بالإثارة والندية خاصة أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي فشل ليفربول في إلحاق الهزيمة به هذا الموسم.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”آنفيلد“ في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصد 61 نقطة بعدما حقق الفريق 20 انتصارا وتعادل مرة وحيدة، وسجل الريدز 50 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.. ويبقى هداف الفريق ساديو ماني برصيد 11 هدفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخاس برصيد 34 نقطة، وحقق الفريق 9 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل 36 هدفا واستقبل 25 هدفا.. ويعد هداف الفريق ماركوس راشفورد برصيد 14 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل، ولم يفز مانشستر يونايتد في ملعب آنفيلد في آخر 4 زيارات منذ التغلب بهدف وين روني يوم الـ17 من يناير 2016.

كلوب.. وأسلحة ليفربول

يبحث المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث خاصة أن مانشستر يونايتد نجح في اقتناص نقطة من أنياب الريدز في لقاء الدور الأول.

ويغيب عن ليفربول الثلاثي ديان لوفرين ونابي كيتا وجيمس ميلنر بينما يعود للفريق الثنائي فابينهو وجويل ماتيب ولكن الجاهزية البدنية تحسم مشاركتها في المباراة، وقال كلوب قبل اللقاء إن المباراة صعبة وقوية وسيسعى الفريق للفوز على مانشستر يونايتد إلا أن كلوب تطرق لبضع قضايا على رأسها تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية من الصيف للشتاء مبديا رفضه لهذا القرار.

ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وترينت أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط جوردان هندرسون وألكسندر تشامبرلين وجورجينهو فاينالدوم ويلعب في خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

سولشاير واستفزاز ليفربول

يأمل فريق مانشستر يونايتد إسقاط ليفربول في عقر داره رغم أنها مهمة صعبة ولكن الريدز يقدمون موسا متميزا، إلا أن المدرب النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رفع شعار الحرب النفسية ومحاولة استفزاز ليفربول.

وأكد سولشاير قبل اللقاء أن مانشستر يونايتد لن يمكث 30 عاما كي يفوز بالدوري مثلما حدث مع ليفربول، موضحا أنه سيحاول تحقيق نتيجة الفوز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد بول بوغبا وسكوت ماكتموناي ولوك شاو وماركوس روخو بسبب الإصابات، ويعتمد المانيو على تشكيلته التي تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا وبراندون ويليامز للدفاع، بينما يقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش وبجواره فريدريك كانوتيه وأمامها خوان ماتا كصانع لعب وعلى الأطراف جيسي لينغارد وماركوس راشفورد أو دانييل جيمس وفي الهجوم أنتوني مارسيال.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة وسيحسمها صراع الأطراف في رأيه خاصة أن صلاح وماني يجيدان استغلال سرعتهما في صناعة الفارق لصالح ليفربول بجانب دور راشفورد ولينغارد.

وأضاف: ”خط الوسط سيكون له أدوار إضافية لمنح السيطرة على الأطراف للفريق في المباراة“.