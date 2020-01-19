قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. تعرف على عدد النقاط التي يحتاجها ”الريدز“ لحسم لقب الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول على ملعب ”أنفيلد“، مساء اليوم الأحد، نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويدخل ليفربول مباراة كلاسيكو إنجلترا في المركز الأول منفردا برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و16 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة في ترتيب البريمييرليغ.

ويملك ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، حيث تم ترحيل موعد اللقاء نتيجة لمشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية، التي توّج بلقبها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتراجع مانشستر سيتي مجددا في الجدول، بعد تعادله أمام كريستال بالاس مساء أمس السبت، في مباراة مجنونة، شهدت تقلبات درامية خلال الدقائق الأخيرة، بعد أن قلب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تأخر فريقه إلى فوز 2-1، قبل أن يحرز البرازيلي فرناندينيو هدفاً في مرماه من عرضية الإيفواري ويلفريد زاها، ليخرج كريستال بالاس من ملعب الاتحاد بنقطة غالية.

وبحسب موقع readliverpoolfc، فإن ليفربول يحتاج إلى 33 نقطة من 51 نقطة متاحة خلال الـ17 مباراة المتبقية له في الدوري الإنجليزي، بداية من لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد.

وأشار الموقع إلى أن أقصى عدد من النقاط يستطيع مانشستر سيتي وليستر سيتي الوصول إليه هو 93 نقطة، وبالتالي فإن الوصول إلى النقطة 94 ستحسم اللقب تماما لصالح ليفربول، بعد غياب 30 عاما، حيث كان لقب الدوري الأخير للريدز في عام 1990.

وخاض ليفربول حتى الآن 21 مباراة، فاز في 20 ولم يخسر سوى نقطتين فقط بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“.

وفاز ليفربول خلال عام 2019 بثلاثة ألقاب، بدأها بدوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي، وأخيراً كأس العالم للأندية.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن ليفربول يستضيف اليونايتد على ملعب ”أنفيلد“، أثناء تصدر الريدز جدول الترتيب للمرة الأولى في تاريخ البريميرليغ.

يذكر أن ليفربول لم يسبق له من قبل التتويج بلقب البريميرليغ (الذي انطلق في موسم 1992-1993)، بينما يعود آخر تتويج له بالدوري الإنجليزي إلى موسم 1989-1990.