هدف هايدن القاتل يمنح نيوكاسل فوزا مثيرا على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأول في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ضربة رأس من إيزاك هايدن في اللحظات الأخيرة، ليقود ناديه للفوز 1-صفر على ضيفه تشيلسي اليوم السبت.

وصنع الفريقان القليل من الفرص في الشوط الأول بينما اقترب جويلينتون مهاجم نيوكاسل من التسجيل، لكنه وضع الكرة برأسه في العارضة.

وبعد الاستراحة سدد ويليان لاعب تشيلسي الكرة بعيدا عن المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة، كما أهدر زميله تامي أبراهام فرصة أخرى بعد مراوغة مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل.

هدف نيوكاسل القاتل في مرمى تشيلسي

عن طريق اللاعب " آي هايدن " !! ???????? pic.twitter.com/y2o2g0ptAv — Abdulelah | ???????? (@lr27x) January 18, 2020

واعتقد أبراهام هداف تشيلسي أنه سجل هدف الانتصار قرب النهاية، لكن مات ريتشي لاعب نيوكاسل أبعد الكرة من على خط المرمى.

وبينما بدا أن المباراة ستنتهي دون أهداف ارتقى هايدن لكرة عرضية عالية من آلان سانت-ماكسيمين ولمسها من مدى قريب إلى داخل المرمى، لتنطلق احتفالات المشجعين في ملعب سانت جيمس بارك.

وبات فريق المدرب ستيف بروس في المركز 12 برصيد 29 نقطة من 23 مباراة، بينما بقي تشيلسي رابعا مع استمرار تذبذب مستواه.