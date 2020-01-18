تعادل محبط لمانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل على أرضه أمام كريستال بالاس بهدفين لمثلهما في مباراة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي على ملعب ”الاتحاد“، مساء السبت.

تقدم كريستال بالاس بهدف من رأسية الوافد الجديد شينك توسون في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الأرجنتيني المخضرم أغويرو التعادل للسيتي من عرضية البديل غابرييل جيسوس في الدقيقة 82.

وأضاف أغويرو هدفا قاتلا من رأسية في الدقيقة 87، بعد عرضية الظهير بنجامين ميندي، قبل أن يسجل لاعب السيتي فيرناندينيو هدفا في مرماه بعد اختراق مميز من ويلفريد زاها.

مانشستر سيتي رفع رصيده لـ48 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا بفارق 13 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، وليكون المركز الثاني مهددا في حال فوز ليستر سيتي على بيرنلي غدا.