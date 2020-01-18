جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية أغويرو في مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس (صورة)

سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفين في مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، ليرفع رصيده في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت على ستاد الاتحاد.

ورفع أغويرو رصيده إلى 15 هدفا في وصافة جدول ترتيب الهدافين، الذي يتصدره جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي برصيد 17 هدفا.

وتعادل أغريرو لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بعدما لعب غابريل جيسوس عرضية من حدود منطقة الجزاء جهة اليسار واستقبلها الأرجنتيني بالقدم من الوضع طائرًا في الشباك مباشرة.

وأضاف أغويرو الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 88 من رأسية بعدما أرسل بنجامين ميندي عرضية من الجانب الأيمن لترتطم الأرجنتيني في الأرض وتخدع الحارس فتسكن الشباك.

ويمتلك مانشستر سيتي 47 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد ليفربول الذي لعب مباراة أقل ورصيده 61 نقطة، أما كريستال بالاس فيمتلك 29 نقطة في المركز التاسع.

كل آمال مانشستر سيتي متعلقة بإمكانية الحفاظ على المركز الثاني عن طريق الفوز حيث يلاحقه ليستر سيتي برصيد 45 نقطة، أما كريستال بالاس فيستطيع التقدم عدة مراكز في حالة الوصول إلى 32 من خلال الفوز ليزاحم شيفيلد يونايتد السادس.