صحيفة تتوقع فشل صفقة انتقال برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن صفقة انتقال النجم البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تفشل.

وذكرت صحيفة ”صن“ أن صفقة فرناديز قد تفشل بسبب نزاع الطرفين في الاتفاق على قيمة المكافآت، رغم أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريد إنجاز الصفقة بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 25.5 مليون إسترليني كإضافات، لكنها أشارت إلى أن سبورتنغ لشبونة يخشى ألا تقترب قيمة الصفقة من 60 مليون إسترليني، لأن الكثير من المدفوعات مرتبطة بإنجازات غير مضمونة.

وكشفت ”صن“ أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وضع دفعة من المكافآت، إذا فاز فرنانديز بجائزة الكرة الذهبية، وشددت على أن سبورتنغ لشبونة يرى أن فرصة مانشستر يونايتد ضئيلة في التتويج بالألقاب خلال مدة عقد فرنانديز، ولذلك يطلب النادي البرتغالي زيادة قيمة الأموال المدفوعة مقدما.

وارتبط برونو فيرنانديز، البالغ من العمر 25 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم، قبل أن يجدد اللاعب عقده مع سبورتنغ لشبونة، في نوفمبر الماضي، حتى 2023.

لكن تقارير أشارت إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لإنجاز الصفقة، علما أن برونو فيرنانديز سجل 15 هدفا وصنع 13 في 26 مباراة الموسم الحالي، في المقابل سجل 32 هدفا وصنع 18 في 53 مباراة الموسم الماضي.

وانتقل أشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان بعقد حتى يونيو 2020.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، ويلاقي منافسه ليفربول غدا الأحد على ملعب أنفيلد.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، وإلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكنه خسر 0/3 أمام مانشستر سيتي في الذهاب، كما تأهل إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومانشستر يونايتد على موعد مع مباريات نارية في فترة قصيرة، إذ يلعب مع ليفربول الأحد، ثم مع بيرنلي الأربعاء، ثم في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 26 يناير، ثم يلتقي مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 29 يناير، قبل أن يلعب مع وولفرهامبتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.