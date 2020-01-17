تحركات سرية من بايرن ميونيخ لحسم صفقة ساني في الميركاتو الشتوي

لم تتوقف إدارة بايرن ميونيخ الألماني عن العمل على تدعيم صفوف الفريق بجيل جديد من المواهب الشابة، بعد نهاية الحقبة التي اعتمد فيها البافاري على الثنائي الذهبي فرانك ريبيري وأرين روبن.

ويضع البايرن الدولي الألماني ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس قائمة المطلوبين للانضمام لصفوف العملاق البافاري.

تحركات سرية

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بايرن ميونيخ يعمل في الكواليس على ضم ليروي ساني خلال الشهر الجاري.

وارتبط ليروي ساني بالانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأمر انتهى ببقاء اللاعب مع مانشستر سيتي.

وغاب ساني عن بداية الموسم الجاري؛ بسبب الإصابة القوية التي لحقت به بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مشاركته مع فريقه أمام ليفربول في مباراة الدرع الخيرية في انطلاقة الموسم.

وتسببت الانتكاسة التي تعرض لها ساني في تهميشه منذ ذلك الحين، حتى يتعافى من إصابته بشكل تام.

إصرار بافاري

وأكدت صحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية أن إصابة ساني لم تمنع بايرن ميونيخ من محاولة إكمال الصفقة وضم اللاعب.

ويسعى البايرن لضم ساني ضمن خطتهم طويلة الأمد لبناء فريق جديد قادر على المنافسة أوروبياً.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونيخ لا ينتظر حتى نهاية الموسم الجاري، فهم يحاولون حسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وباتت عودة ساني للمشاركة مع السيتي قريبة، ومن المتوقع أن ينضم لصفوف فريقه بداية من شهر فبراير المقبل، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً لإدارة بايرن ميونيخ الذي يسعى لإضافة قوة جديدة تساعد الفريق البافاري على تغيير موقفهم المخيب حتى الآن باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب البوندزليغا الألمانية.