يورغن كلوب مدرب ليفربول يكشف كيف أنهى أزمة محمد صلاح وساديو ماني

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن أسلوبه لإنهاء الأزمة بين النجمين، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

وبدأت الأزمة عندما فضّل محمد صلاح التسديد على التمرير لساديو ماني، الذي كان في فرصة مناسبة أكثر للتسجيل، في مباراة ليفربول مع بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أغسطس الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي أغضب ماني.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن كلوب قوله: ”تحدثت مع كل لاعب بشكل منفصل، المشكلة لم تكن كبيرة بين اللاعبين“.

وأضاف كلوب ”في كرة القدم، يبدو الأمر كبيرًا للغاية، حيث يقولون (يا إلهي.. كيف يمكن حل هذا؟).. لكنني فقط تحدثت مع صلاح وماني؟.

وأكمل مدرب ليفربول ”جيورجينهو فاينالدومي حاول حل المشاكل في غرفة الملابس، لأنه يستطيع تفهم سبب غضب الناس“.

يشار إلى أن ساديو ماني سجل 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، مقابل 10 أهداف لمحمد صلاح، علما أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب المسابقة وفي جعبته 61 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ14 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

ويحلم كلوب بقيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي أحرزه الريدز لآخر مرة موسم 1989/1990، بعد أن قاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ونال ليفربول بطولة كأس العالم للأندية، وتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يلاقي أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.