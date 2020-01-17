سبورتنغ لشبونة يعقد صفقة برونو فرنانديز على مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية وجود صعوبات في المفاوضات بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، في صفقة لاعب الوسط برونو فرنانديز.

ويرغب مانشستر يونايتد في ضم فرنانديز من سبورتنغ لشبونة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، في صفقة رصد لها مسؤولو مانشستر يونايتد 65 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية: إن فردريكو فارانداس، رئيس النادي البرتغالي، يماطل في حسم الصفقة، حتى يحصل على أكبر مقابل مادي ممكن من بيع فرنانديز.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن عرض مانشستر يونايتد تضمن دفع 50 مليون جنيه إسترليني نقدا، و15 مليون إسترليني آخرى على دفعات، إلا أن فارانداس يرى أن مانشستر يونايتد يمتلك إمكانات مالية هائلة، ويريد أن يحصل على 70 مليون جنيه إسترليني نقدا كي يوافق على بيع فرنانديز.

وتابعت بقولها: ”اتفق مسؤولو مانشستر يونايتد مع فرنانديز على جميع البنود الخاصة بعقده في ”أولد ترافورد“، حيث سيحصل اللاعب على 150 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا، في العقد الذي يمتد لمدة 5 مواسم، إلا أن مماطلة رئيس سبورتنغ لشبونة تعرقل إتمام الصفقة حتى الآن، مع اقتراب الميركاتو الشتوي من نهايته، حيث يتبقى 13 يوما فقط على إغلاق سوق الانتقالات“.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بخوف شديد من إمكانية مشاركة فرنانديز في مباراة اليوم بين سبورتنغ لشبونة وبنفيكا في إطار منافسات الدوري البرتغالي، خشية تعرض اللاعب للإصابة.

ولعب فرنانديز، 25 عاما، 25 مباراة مع سبورتنغ لشبونة هذا الموسم، وأحرز 15 هدفا، وصنع 13، ويجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم الذي يحتاجه النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد بشدة في دعم صفوف فريقه.

وينتهي عقد فرنانديز مع سبورتنع لشبونة صيف العام 2023، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 60 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وانتقل فرنانديز من سامبدوريا الإيطالي إلى سبورتنغ لشبونة صيف 2017 مقابل 10 ملايين يورو، وشهدت قيمته التسويقية ارتفاعا كبيرا منذ ذلك الحين، في ظل تألقه مع فريقه البرتغالي.