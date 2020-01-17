بعد التعاقد مع كيكي سيتين.. هل ينضم لاعب ريال مدريد إلى نادي برشلونة؟

قال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن تعاقد نادي برشلونة مع كيكي سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، سيضع إدارة ريال مدريد تحت ضغط شديد في تحديد مستقبل لاعب الوسط داني سيبايوس، المعار حاليا إلى آرسنال الإنجليزي.

وانتقل سيبايوس إلى آرسنال مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، بعد قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي أشار إلى أنه ليس في احتياج لجهود سيبايوس.

وأضاف الموقع بقوله: ”زيدان غير مقتنع على الإطلاق بإمكانات سيبايوس، منذ ولايته الأولى في قيادة ريال مدريد، بعد أن انضم اللاعب من ريال بيتيس صيف 2017، وكان دائما يفضل عليه إيسكو، وحاليا يوجد الأوروغواياني فيدي فالفيردي المتألق في ريال مدريد، وبالتالي فإن فرص سيبايوس مع زيزو ستكون ضعيفة للغاية“.

وتابع قائلا: ”سبق أن درّب كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي اللاعب داني

سيبايوس، وقت أن كان اللاعب في صفوف ريال بيتيس، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد، ومن دون شك، فإن المدرب سيكون راغبا في ضمه إلى صفوف برشلونة، إذا قرر الميرينغي الاستغناء عن اللاعب“.

وأكدت أن ذلك سيضع إدارة ريال مدريد تحت ضغوط كبيرة، حتى لا تمنح البلوغرانا لاعبا يمكن أن يصنع الفارق، خاصة مع تقدّم أعمار لاعبي البارسا في منطقة وسط الملعب، وعلى رأسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، وسيرجي بوسكيتش، ورغبة إدارة البارسا في ضم لاعبين شباب لتجديد دماء الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من إدارة الريال قد أكدت في تقرير سابق أن النادي الملكي يقترب من حسم صفقة دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، لتكون أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهو ما يزيد من صعوبة عودة سيبايوس إلى صفوف الميرينغي.

ولعب سيبايوس هذا الموسم 17 مباراة مع آرسنال، أحرز خلالها هدفا وصنع هدفين، علما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي صيف 2023، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 40 مليون يورو.