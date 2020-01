رسميا.. تشيلسي يمدد عقد ريس جيمس 5 أعوام

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المدافع ريس جيمس البالغ عمره 20 عاما وقع عقدا طويل الأمد حتى 2025.

وكان جيمس واحدا من اللاعبين المتخرجين في أكاديمية النادي الذين برزوا في الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد واستفاد من الحظر الذي منع تشيلسي من ضم لاعبين جدد في الصيف الماضي.

وشارك اللاعب الشاب في 18 مباراة منذ عودته من الإعارة مع ويغان أثليتيك وهز الشباك في مباراته الأولى ضد جريمسبي تاون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية كما فعل الأمر ذاته في التعادل 4/4 مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ جيمس موقع تشيلسي الرسمي في الإنترنت ”حلمي كان الوجود هنا في تشيلسي واللعب كل أسبوع والحصول على عقد لخمسة أعوام أخرى هو بمثابة حلم آخر“.

More of this man on the way! ???? @ReeceJames_24 pic.twitter.com/vwNFXGostK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2020