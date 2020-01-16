جوزيه مورينيو يفاوض ظهير مانشستر سيتي لإقناعه بالانتقال إلى توتنهام

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتدعيم خط دفاع فريقه في ظل التراجع الواضح للنتائج خلال الموسم الجاري.

ويركز توتنهام في هذه الفترة على التعاقد مع ظهير أيمن جديد للفريق بجانب تدعيم مركز قلب الدفاع، تحسبا للرحيل المتوقع للدولي البلجيكي يان فيرتونخين بنهاية الموسم الحالي.

ظهير مانشستر سيتي

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن جوزيه مورينيو تحدث مع جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي لإقناعه بالانضمام إليه في توتنهام.

ويواجه اللاعب الدولي البرتغالي، صعوبات في المشاركة كأساسي بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويعتمد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن على كايل والكر بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن، وشارك كانسيلو في 13 مباراة فقط حتى الآن مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

صفقة محتملة

وذكرت صحيفة ”الديسمارك“ الإسبانية، أن صفقة انتقال كانسيلو إلى توتنهام باتت واردة الحدوث بعد المحادثة التي دارت بين اللاعب وجوزيه مورينيو خلال الأيام القليلة الماضية.

ويبحث كانسيلو طبقا لما أكدته الصحيفة الإسبانية عن الحصول على دقائق أكثر للعب، وهو ما يجعله مرحّبا بالانتقال إلى توتنهام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من فريق برشلونة، الذي يخطط لضم ظهير أيسر جديد في الصيف المقبل بدلا من نيلسون سيميدو.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن مورينيو يريد تقوية مركز الظهير الأيمن في ظل التراجع الكبير في مستوى سيرج أورييه هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن 51 مليون جنيه إسترليني قد تكون كافية لحسم صفقة كانسيلو لصالح توتنهام.