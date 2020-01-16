ديفيد مويز مدرب ويستهام يتمنى تكرار فترته المستقرة مع إيفرتون

سيحاول ديفيد مويز مدرب ويستهام يونايتد تنحية ذكرياته مع إيفرتون جانبا، عندما يلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت، لكنه يتمنى أن يعيش الآن تجربة مستقرة ومشابهة للتي عاشها مع ناديه السابق.

واستمتع مويز بفترة طويلة في قيادة إيفرتون بين 2002 و2013 ونافس خلالها على الوجود ضمن الستة الكبار بالدوري، وكان مرشحا للعودة إلى ملعب غوديسون بارك قبل أن يتولى كارلو أنشيلوتي القيادة الشهر الماضي.

وقال مويز للصحفيين اليوم الخميس: ”قضيت 11 عاما ونصف العام مع إيفرتون بشكل رائع، لكن كل الأمور الآن موجهة نحو ويستهام. أريد إنجاز شيء ما هنا وأن ننضم إلى أول 6 أو 7 فرق بالدوري بانتظام“.

وخسر ويستهام 0/1 من شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع في ثاني مباراة تحت قيادة مويز، بعد عودته لخلافة مانويل بليغريني حيث سبق أن قاد وست هام لتجنب الهبوط خلال 6 أشهر بموسم 2017/2018.

ويحتل ويستهام المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وقال مويز إنه يحتاج إلى وقت لنشر أفكاره.

وأضاف“: من الصعب أن يطلب مدرب وقتا لكنني بحاجة لتطبيق أفكاري ولتأقلم اللاعبين عليها ليكونوا جاهزين لتحقيق ما ننشده“.

وتابع“: نحتاج لدعم الجماهير ونريد التحسن والتقدم للأمام“.

ويتوقع مويز اختبارا صعبا أمام إيفرتون صاحب المركز الحادي عشر الذي فاز 3 مرات في 4 مباريات تحت قيادة أنشيلوتي في الدوري.

وتابع مويز: ”انطلق أنشيلوتي بشكل جيد. إنه مدرب يحظى بخبرة هائلة.. ربما لم يحصل مدرب على ميداليات أكثر منه سوى جوزيه مورينيو وأليكس فيرغسون. ستكون مباراة صعبة“.