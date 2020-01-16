مانشستر يونايتد يدرس ضم لاعب أتلتيكو مدريد لتعويض غياب بوغبا المصاب

تواصل إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، العمل بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الجاري.

ويسعى اليونايتد بشكل واضح لتدعيم خط وسط الفريق، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الشياطين الحمر بسبب الإصابات المتلاحقة.

نجم أتلتيكو مدريد

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد استقر على ماركوس يورينتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كخيار محتمل للانتقال إلى أولد ترافورد في يناير الجاري.

ويسعى النرويغي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتدعيم خط الوسط بشكل خاص، بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي سكوت ماكتوميناي في الركبة، وبول بوغبا في الكاحل.

واقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة برونو فيرنانديز نجم وسط فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والذي قد يكون متواجدا بملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

خيار مثالي

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه على الرغم من اقتراب ضم فيرنانديز، إلا أن النادي يستهدف المزيد من التعزيزات.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد ان يورينتي يعد خيارا مثاليا، بناء على رأي كشافي النادي الذين تابعوا اللاعب الإسباني خلال الفترة الماضية.

ويجد ماركوس يورينتي الذي انضم من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، صعوبات في المشاركة كلاعب أساسي في تشكيلة الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وبدأ يورينتي في التشكيل الأساسي للروخي بلانكوس في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، كما شارك في 16 دقيقة فقط خلال الثمانية لقاءات الأخيرة لفريقه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

خطة اليونايتد

وذكرت ”ميرور“ في تقريرها، أن مانشستر يونايتد يركز على اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر مع فرقه، حيث يأتي يورينتي في الرتيب الأخير بين لاعبي وسط أتلتيكو مدريد بعد كل من ساؤول نيجويز، وتوماس بارتي، وكوكي، وهيكتور هيريرا.

وعلى الرغم من وضعية يورينتي إلا أنه ظهر في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني بالسعودية أمام برشلونة، في الأسبوع الماضي.

وكان سولشاير قد أشار إلى أن اليونايتد يمكنه القيام بصفقة على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي، كحل مؤقت لأزمة خط وسط الفريق.