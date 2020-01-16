مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. خط هجوم الشياطين يتفوق على ”الريدز“

يواجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه التقليدي مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجليزي، يوم الأحد القادم، بالجولة 23، وهي مواجهة أيضا بين ثلاثي هجوم الفريقين.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يعتمد على ثلاثي الهجوم المتكون من الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال والإنجليزي ماسون جرينوود.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المهاجمين يتفوقون على ثلاثي ليفربول الشهير، والمكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وسجل ثلاثي هجوم مانشستر يونايتد 39 هدفا في كل المنافسات مقابل 38 هدفا لثلاثي هجوم ليفربول.

ويتفوق الإنجليزي ماركوس راشفورد على الجميع بتسجيله 19 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، منها 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 15 هدفا لساديو ماني منها 11 في الدوري الإنجليزي، و14 هدفا لمحمد صلاح منها 10 في الدوري الإنجليزي.

فيما سجل الفرنسي أنتوني مارسيال 11 هدفا وفيرمينو 9 أهداف وجرينوود 9 أهداف.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يتفوق ثلاثي ليفربول بتسجيلهم 28 هدفا مقابل 26 لثلاثي مانشستر يونايتد.

بينما استفاد ثلاثي مانشستر يونايتد من لقاءات الكؤوس المحلية والدوري الأوروبي للتفوق على منافسيه.

ويعتبر مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي حرم ليفربول هذا الموسم من الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز وفرض عليه التعادل في أولد ترافورد في لقاء الذهاب 1-1 وكان قريبا من تحقيق الفوز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع، ويبحث عن تحقيق الفوز في أنفيلد للبقاء في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويسابق الطاقم الطبي للفريق الزمن لتجهيز النجم ماركوس راشفورد للمشاركة في اللقاء، بعد إصابته خلال لقاء وولفرهامبتون في لقاء الإعادة بكأس الاتحاد الإنجليزي.