شكوك حول مشاركة راشفورد في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بعد إصابته أمام وولفرهامبتون

أثارت إصابة ماركوس راشفورد خلال الفوز بهدف نظيف على وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مخاوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول خارج أرضه في الدوري يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن راشفورد خاض 16 دقيقة فقط في الشوط الثاني قبل إصابته في ظهره واستبداله في الدقيقة 80 بجيسي لينغارد.

وتعرض راشفورد لإصابة بعد التحام مع مات دوهرتي بعد مشاركته في الدقيقة 63 كبديل لدانيال جيمس لكنه سقط على ظهره ليتلقى العلاج ويخوض عدة دقائق بعدها قبل أن يغادر الملعب متأثرا بالإصابة.

وذهب راشفورد مباشرة إلى خط التماس ومنه لغرفة خلع الملابس مباشرة لكن تحوم الشكوك بشأن جاهزيته قبل مباراة الأحد أمام الغريم التقليدي ليفربول في أنفيلد.

وسجل راشفورد هدفين أمام نورويتش سيتي على ملعب أولد ترافورد يوم السبت الماضي بينما غيابه سيمثل ضربة جديدة لفريق المدرب النرويخي أولي غونار سولشاير في ظل إصابة بول بوغبا وسكوت ماكوميناي.

وأرسل خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الانجليزي بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 67 ليضمن الفوز بهدف نظيف لفريقه على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بملعب أولد ترافورد.

وتسلم ماتا تمريرة أنطوني مارسيال لينفرد بالحارس جون رودي وسدد بهدوء من فوقه محرزا الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن ألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة العاشرة.

انتهى اللقاء الأول بين الفريقين، اللذين بلغا دور 32 في الدوري الأوروبي، بالتعادل بدون أهداف بعد أن فشل يونايتد في تسديد أي كرة على المرمى بملعب ولفرهامبتون.