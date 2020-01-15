خوان ماتا يرسل مانشستر يونايتد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أرسل خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 67 ليضمن الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وتسلم ماتا تمريرة أنطوني مارسيال لينفرد بالحارس جون رودي وسدد بهدوء من فوقه محرزا الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن ألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة العاشرة.

وانتهى اللقاء الأول بين الفريقين، اللذين بلغا دور 32 في الدوري الأوروبي، بالتعادل بدون أهداف بعد أن فشل يونايتد في تسديد أي كرة على المرمى بملعب ولفرهامبتون.

وعكر صفو احتفالات يونايتد إصابة هدافه ماركوس راشفورد بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني حيث لعب لأقل من 15 دقيقة قبل خروجه مصابا وهو يعرج.