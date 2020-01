توتنهام يعلن تعاقده رسميا مع جيدسون فيرنانديز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميا مع متوسط ميدان بنفيكا جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع خيار الشراء بمبلغ 50 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته ”سكاي“ فإن توتنهام ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع وضع بند يتيح للنادي الإنجليزي شراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع توتنهام الرسمي: ”مِن الشرف لي أن أمثل هذا النـادي الكبير، أكبر نادٍ في لـندن وأحد أعظم أندية إنجلترا“.

وأضاف: ”سأعطي 100% من مستواي في كل لحظة وحتى آخر نفس لأن هذا النادي وثق في قدراتي“.

وتابع: ”كل اللاعبين الشباب يتمنون التدرب تحت قيادة جوزيه مورينيو، المدرب الأفضل بالتاريخ بالنسبة لي، هذا سيجعلني أتطور وأكسب خبرة بشكل أسرع“.

وبسؤاله عن مثله الأعلى، أجاب: ”الأسطورة كريستيانو رونالدو لأنه يكسر كل الأرقام“.

????️ “It’s one big dream to come to this big Club.”

Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020