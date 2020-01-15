توتنهام يعلن تعاقده رسميا مع جيدسون فيرنانديز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميا مع متوسط ميدان بنفيكا جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع خيار الشراء بمبلغ 50 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته ”سكاي“ فإن توتنهام ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع وضع بند يتيح للنادي الإنجليزي شراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو.

وقال فيرنانديز في تصريحات لموقع توتنهام الرسمي: ”مِن الشرف لي أن أمثل هذا النـادي الكبير، أكبر نادٍ في لـندن وأحد أعظم أندية إنجلترا“.

وأضاف: ”سأعطي 100% من مستواي في كل لحظة وحتى آخر نفس لأن هذا النادي وثق في قدراتي“.

وتابع: ”كل اللاعبين الشباب يتمنون التدرب تحت قيادة جوزيه مورينيو، المدرب الأفضل بالتاريخ بالنسبة لي، هذا سيجعلني أتطور وأكسب خبرة بشكل أسرع“.

وبسؤاله عن مثله الأعلى، أجاب: ”الأسطورة كريستيانو رونالدو لأنه يكسر كل الأرقام“.

????️ “It’s one big dream to come to this big Club.” Gedson Fernandes on what it means to join Spurs. #BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020

وأقرت الشبكة البريطانية بأن نادي بنفيكا لم يمانع رحيل اللاعب إلى وست هام يونايتد أو توتنهام، إلا أن البالغ من العمر 21 عاما فضّل العمل تحت قيادة مواطنه جوزيه مورينيو.

وكان فيرنانديز ضمن خطط وست هام يونايتد، وبالفعل بدأ النادي الإنجليزي خطوات جادة لاستعارة اللاعب لمدة 18 شهرا، كما لفت البرتغالي الشاب أنظار تشيلسي الذي طلب هو الآخر استعارته لمدة موسم ونصف الموسم مع إلزامية الشراء في حالة مشاركته بنسبة 50% من مباريات البلوز خلال فترة الإعارة.

وشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما في مباراتين مع منتخب البرتغال الأول بينما بدأ مسيرته الدولية في 2018 وشارك في أكثر من 60 مباراة مع منتخبات الشباب والناشئين وفاز ببطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2016.

وربما تمهد الصفقة نحو رحيل كريستيان إريكسن، الذي ذكرت تقارير أنه قريب من الانتقال إلى إنتر ميلان قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي وسيلعب في ضيافة واتفورد يوم السبت المقبل.