عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كرة القدم هي الحليب“.. و“البيرنابيو يحصل على نجمه“ و“نيمار يتبع السهم“ (صور)

شكل تقديم برشلونة لمدربه الجديد كيكي سيتين، وتأهل إنتر ميلان السهل في كأس إيطاليا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صابح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وكأس آسيا تحت 23 عاما، وأخبار الأندية السعودية واتحاد الإمارات لكرة القدم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعيين كيكي سيتين رسميا مدربا لبرشلونة وتصريحه بشأن كونه كان بين الأبقار وحاليا يدرب أكبر فريق في العالم، وكتبت: ”كرة القدم هي الحليب“.

كما تحدثت عن نجم ريال مدريد الجديد، وكتبت: ”فالفيردي: البيرنابيو يحصل على نجمه“.

الصحيفة اهتمت بمحاولة أتلتيكو مدريد ضم مهاجم باريس سان جيرمان الأوروغوياني إيدينسون كافاني.

سبورت

ركزت الصحيفة على تقديم كيكي سيتين مدربا جديدا لبرشلونة خلفا لفالفيردي، وكتبت: ”سيتين: أعد بأننا سنلعب بشكل جيد“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”إيبيزا منافس برشلونة في الكأس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء رسميا وبدأ العمل، وكتبت: ”حقا العمل دليلك“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا ومنافسي برشلونة وريال مدريد وإسبانيول.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم البلجيكي إيدين هازارد، وكتبت: ”زيدان يحب لاعبيه“.

كما تحدثت عن تقديم برشلونة لمدربه الجديد كيكي سيتين وتصريحات بارتوميو، رئيس الفريق، بشأن إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

كما تحدثت عن قرعة كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”أونيونيستا – ريال مدريد ، إيبيزا – برشلونة ، كولتورال – أتلتيكو مدريد“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”نيمار يتبع السهم“.

كما اهتمت بمشاكل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث الجو الحار ومشاكل التنفس.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان الكبير على كالياري وتأهله للدور القادم من كأس إيطاليا وكتبت: ”علامات بسيطة“.

كما اهتمت بلقاءات الأربعاء في كأس الملك، وكتبت: ”يوفنتوس – أودينيزي، هل يلعب رونالدو؟ وميلان مع بيونتيك“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان الكبير أمام كالياري وتأهله للدور القادم من كأس إيطاليا، وكتبت: ”إنتر ميلان يطلق العنان“.

كما تحدثت عن يوفنتوس وإمكانية عودة مدافعه وعميده كيلليني، وكتبت: ”يوفنتوس الضربة هو كيلليني“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكتبت: ”الأخضر عبور أو وداع جديد“

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت: ”النصر يضم المواليد ويستفسر“، وعن الأهلي كتبت: ”الخشونة تعاود ركبة عسيري“، وعن الاتحاد كتبت: ”6 يترقبون قرار كات“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”برشلونة ثراء ومدرب جديد“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أخبار اتحاد كرة القدم الإماراتي، وكتبت: ”ابن نهيان رئيس للجنة الانتخابات، إعلان رئيس الاتحاد قبل 12 مارس“.

كما اهتمت بكأس الخليج العربي وكتبت: ”تعديلات جوهرية على نظام كأس الخليج العربي في 12 موسما“.

الصحيفة تحدثت عن ملف دولي وكتبت عن برشلونة: ”رسميا البارسا يطيح بفالفيردي ويعين كيكي“، وعن راموس كتبت: ”راموس الأسطورة تكتمل في أبهى صورة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الاتهامات التي تطال غوردون تايلور وهو لاعب كرة قدم سابق ونقابي حالي، وكتبت: ”غوردون تايلور يواجه تحقيقا حكوميا جديدا حول المخاوف الخطيرة لكيفية إدارة منتدى القوى العاملة“.

كما تحدثت عن تأهل توتنهام للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه ميدلسبروه في لقاء الإعادة 2-1.