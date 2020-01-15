لاميلا ولوسيلسو يعيدان ذكريات الثنائي الأسطوري أرديلس وبيا في توتنهام

شبّه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، جيوفاني لوسيلسو وإيريك لاميلا ببطلين أرجنتينيين سابقين للفريق اللندني في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قادا فريقه لتجاوز ميدلسبروه في المحاولة الثانية، أمس الثلاثاء.

وفي أول مشاركة لهما معا منذ تولى مورينيو المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني، هز لوسيلسو ولاميلا الشباك في أول 15 دقيقة ليفوز توتنهام 2-1 في مباراة الإعادة بالدور الثالث.

وهز لوسيلسو الشباك بعد دقيقتين ليفتتح التسجيل وفعل لاميلا الشيء نفسه بعد دقائق قليلة محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

وتألق الاثنان بعد مشاركتهما في الشوط الثاني خلال هزيمة توتنهام 1-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي وقدما للفريق صاحب الأرض البعيد عن مستواه لمحة تألق كان في حاجة إليها ليتجاوز ميدلسبروه ويضرب موعدا مع ساوثهامبتون في الدور الرابع.

ويمكن التماس العذر لمشجعي توتنهام كبار السن إذا شعروا بحنين إلى أوزفالدو أرديلس وريكاردو بيا، وهما لاعبان أرجنتينيان هزا كرة القدم الإنجليزية بوصولهما الصاخب إلى استاد وايت هارت لين في 1978.

وكان أرديلس واحدا من أعظم لاعبي توتنهام الأجانب، بينما أحرز بيا هدفا شهيرا في مباراة الإعادة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1981 ليقود الفريق اللندني للفوز على مانشستر سيتي.

ولا يزال الطريق طويلا أمام لاميلا ولوسيلسو من أجل الوصول لمكانة أرديلس وبيا، لكن قيادة توتنهام لإحراز لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1991 قد يفي بالغرض.

وقال مورينيو الذي بدأ المباراة بخمسة لاعبين من أمريكا الجنوبية في تشكيلته: ”لعبا جيدا جدا. لا أعتقد أن (أوزفالدو) أرديلس وبيا سيشعران بالخجل على الإطلاق.

”الفريق لعب جيدا. كانت هناك بعض التمريرات السيئة في الشوط الثاني“.

وفي حين شارك لاعب الوسط المهاجم لاميلا في أكثر من 200 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه قادما من روما في 2013، فإن إعارة لوسيلسو من ريال بيتيس كانت مخيبة للآمال حتى الآن بعد إصابته في بداية الموسم.

لكنه بدأ في استعادة مستواه؛ ما قد يقنع توتنهام بالتحرك لضمه بصورة نهائية.

وقال مورينيو: ”لاميلا ابتعد لفترة طويلة، يعود خطوة بخطوة. لعب نصف ساعة أمام ليفربول و90 دقيقة اليوم. يمكنكم رؤية أنه بدأ يستعيد لياقته“.

وأضاف: ”جيو أيضا يعود خطوة بخطوة. كان جيدا جدا ضد ليفربول وكان ممتازا اليوم. أنا سعيد للغاية بهما“.

ويأتي تألق لاميلا ولوسيلسو في وقت مناسب بالنسبة لتوتنهام مع اقتراب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران، من الانتقال لإنتر ميلان، وفقا لتقارير إعلامية.

ولعب إريكسن لمدة 90 دقيقة على نحو مفاجئ ضد ميدلسبروه وقال مورينيو، إن اللاعب الدنماركي يمكنه الفخر بمستواه.

وتابع المدرب البرتغالي: ”لعب جيدا جدا. يتحلى بسلوك في غاية الاحترافية وهذا ما أتوقعه منه. إذا كان قراره هو الرحيل فإنني أعتقد أن عليه الرحيل ورأسه مرفوعة.. أعتقد أنه فعل ذلك أمس“.