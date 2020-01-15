توتنهام يرفض عرضا من إنتر ميلان للتخلي عن كريستيان إريكسن.. ومورينيو يطالب الجماهير باحترامه

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“، أن إدارة توتنهام رفضت عرضا من فريق إنتر ميلان الإيطالي للتخلي عن لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم كون عقده ينتهي الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة، قدم إنتر ميلان عرضا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن توتنهام يطلب ضعف المبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

ورغم كون النجم الدنماركي ينتهي عقده الصيف المقبل وسيرحل مجانا نحو فريق جديد كما بإمكانه التوقيع لفريق آخر خلال ستة الأشهر الأخيرة من عقده، لكن إدارة توتنهام مصرة على استفادة مالية مهمة من خلال التخلي عنه في الشهر الحالي.

وتفاوض إنتر ميلان مع وكلاء اللاعب في المدة الأخيرة وتشير عدة تقارير لتوصلهم لاتفاق بشأن الشروط الشخصية، حيث وافق إريكسن على تقليص راتبه لكن مشكلة انتقاله في الشهر الحالي لم تحسم في ظل تعنت إدارة توتنهام في مطالبها المالية.

وحسب الصحيفة، فإدارة إنتر ميلان ستجتمع الأربعاء المقبل مع موكلي إريكسن فيما تستمر المفاوضات مع إدارة توتنهام للتوصل لاتفاق.

وطالب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، جماهير الفريق باحترام اللاعب حتى لو قرر الرحيل في الشهر الحالي، مؤكدا أنه يتعامل باحترافية ويقدم مجهودا كبيرا.

وشارك كريستيان إريكسن في فوز توتنهام أمام ميدلزبره 2-1 في لقاء الإعادة في إطار مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، مشددا: ”لقد لعب بشكل جيد جدا وكان احترافيا بشكل كبير وهذا ما أنتظره منه“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”إن قرر الرحيل فسيذهب ورأسه مرفوع فهو يعطي كل ما يستطيع على أرضية الملعب للفريق“.

وأكد مورينيو أن جماهير توتنهام عليها أن تحترمه، وقال: ”الجماهير عليها أن تحترمه دائما“.

ورغم عرض إنتر ميلان والأخبار المتعلقة بانتقال إريكسن للدوري الإيطالي، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ارتبط اسمه -أيضا- بريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

وتعاقد توتنهام مع كريستيان إريكسن صيف 2013 قادما من أياكس الهولندي وشارك في 300 لقاء برفقة الفريق سجل خلالها 69 هدفا.