مانشستر يونايتد يلغي خططا للذهاب إلى منطقة الشرق الأوسط

قال أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألغى فكرة إقامة معسكر تدريبي شتوي في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية.

ولن يلعب يونايتد في الدوري بين مباراتيه ضد وولفرهامبتون واندرارز في أول فبراير شباط وتشيلسي في 17 فبراير.

وذهب سولشاير وفريقه إلى دبي في يناير كانون الثاني من العام الماضي، لكنه أكد أن خطة مماثلة تم التخلي عنها في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري الإيراني في بغداد هذا الشهر.

وأبلغ سولشاير وسائل إعلام بريطانية: ”كنا نتطلع للذهاب إلى الشرق الأوسط لكن هذا لن يحدث بالتأكيد“.

وأضاف: ”سأمنح اللاعبين إجازة لعدة أيام. لا أدري أين سيقضون العطلة لكننا سنظل في أوروبا“.