توتنهام يتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلسبره (فيديو)

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ميدلسبره بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

تقدّم توتنهام بثنائية عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ومواطنه ايريك لاميلا في الدقيقتين الثانية و15.

وقلص ميدلسبره النتيجة في الدقيقة 86 عبر الآيرلندي جورج سافيل.

