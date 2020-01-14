 توتنهام يتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلسبره (فيديو) – إرم نيوز‬‎

توتنهام يتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلسبره (فيديو)

توتنهام يتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلسبره (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ميدلسبره بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

تقدّم توتنهام بثنائية عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ومواطنه ايريك لاميلا في الدقيقتين الثانية و15.

وقلص ميدلسبره النتيجة في الدقيقة 86 عبر الآيرلندي جورج سافيل.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز نيوكاسل يونايتد على روشديل بأربعة أهداف لهدف، وشروسبري تاون على بريستول سيتي بهدف دون رد، وريدينغ على بلاكبول بثنائية نظيفة.

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