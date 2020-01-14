توتنهام يتأهل لخامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ميدلسبره (فيديو)

تأهل فريق توتنهام إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ميدلسبره بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

تقدّم توتنهام بثنائية عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، ومواطنه ايريك لاميلا في الدقيقتين الثانية و15.

وقلص ميدلسبره النتيجة في الدقيقة 86 عبر الآيرلندي جورج سافيل.

Giovani Lo Celso scores the first-ever #EmiratesFACup goal in the Tottenham Hotspur Stadium ✨ pic.twitter.com/DgAdShAOoa — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 14, 2020

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز نيوكاسل يونايتد على روشديل بأربعة أهداف لهدف، وشروسبري تاون على بريستول سيتي بهدف دون رد، وريدينغ على بلاكبول بثنائية نظيفة.