تشيلسي يتواصل مع وكيل إيسكو تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي

تسابق إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي الزمن، لحسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يسعى فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز لضم عدد من الصفقات المميزة لدعم صفوف الفريق، فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الجاري.

ويأمل البلوز في مواصلة عروضهم المميزة هذا الموسم، رغم الاعتماد علي فريق شاب يفتقد للخبرة في عدة مراكز.

نجم ريال مدريد

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إن تشيلسي يركز اهتمامه خلال الفترة الحالية على إيسكو نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

ويسعى فرانك لامبارد المدير الفني للفريق إلى تعزيز القوة الهجومية لفريقه، وتعويض رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

ويحاول تشيلسي إنهاء صفقة إيسكو قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن تم رفع الحظر عن النادي في ديسمبر الماضي بقرار من المحكمة الرياضية.

إصرار تشيلسي

وأكدت صحيفة ”الديسمارك“ الإسبانية، أن تشيلسي مستعد لفعل كل شيء ممكن لضم إيسكو من ريال مدريد في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتواصل مسؤولو النادي اللندني مع وكيل أعمال إيسكو خلال الأيام الماضية لبحث إمكانية انتقاله إلى ستامفوردبريدج.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تشيلسي يجهز عرضًا تصل قيمته إلى 55 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الإسباني.

ويسعى لامبارد إلى الاعتماد على إيسكو حال انضمامه لفريقه كلاعب وسط أمام الفرنسي نجولو كانتي الذي سيركز على القيام بالواجبات الدفاعية.

موقف ريال مدريد

على الجانب الآخر، تسعى إدارة النادي الملكي إلى ىالحفاظ على إيسكو ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ”الديسمار“ إلى أن إيسكو يحظى بتعاطف كبير من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إلا أنه من الممكن إقناعه برحيل إيسكو مقابل عرض كبير بنهاية الموسم.

وكان إيسكو قد خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قبل أن يتغير الأمر مؤخرًا بعد عودته لتشكيل الميرينغي حيث قدم مستوى مميزًا مع الفريق.