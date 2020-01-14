مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض مع بوكيتينو لخلافة المتعثر سولشاير

بات مستقبل النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غامضًا في ظل تذبذب العروض والنتائج التي يقدمها الفريق خلال الموسم الجاري.

وتمتلك إدارة اليونايتد العديد من الخيارات لمدربين يمكنهم تعويض سلوشاير في مقعد المدير الفني، حال اتخاذ قرار نهائي برحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

عودة بوكيتينيو

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن إد وودوارد نائب الريس التنفيذي لمانشستر يونايتد يدعم فكرة رحيل سولشاير عن الفريق في الصيف المقبل.

ويستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، بدلًا من سولشاير، حيث يحظى المدرب الأرجنتيني بالعديد من المعجبين في أولدترافورد.

وأكدت تقارير أن مانشستر يونايتد قد عقد مفاوضات سرية مع بوكيتينو خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن تولي منصب المدير الفني بنهاية الموسم.

تهميش وودوارد

وذكر الصحفي البريطاني فيل براون، أن بوكيتينو يريد إبعاد إد وودوارد عن الأمور المتعلقة بكرة القدم، حال قبوله لمهمة تدريب مانشستر يونايتد.

وقال براون إن بوكيتينيو لا يريد قبول مهمة تدريب اليونايتد قبل نهاية هذا الموسم، ولا يريد قبول المهمة إلا بعد استيفاء بعض المتطلبات، ومنها تهميش وودوارد فيما يتعلق بأية أمور تخص الفريق وكرة القدم.

واشترط بوكتينيو تواجد مدير للكرة، ومنحه الحرية الكاملة في كل ما يتعلق بالفريق بما في ذلك الانتقالات.

وأشار بروان إلى أن بوكتينيو لا يمتلك وكيل أعمال خاص به، لذلك لجأ مانشستر يونايتد إلى وسيط ليقود عملية المفاوضات بين الطرفين.

ويبدو إد وودوارد مضطرًا إلى التنازل عن سلطته حال تم الاتفاق مع بوكيتينيو، على الرغم من التصريحات الأخيرة بدعم سولشاير في مهمته.