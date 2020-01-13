تقارير: فيرنانديز لاعب بنفيكا يفضل الانتقال إلى توتنهام بدلا من وست هام

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط نادي بنفيكا البرتغالي، من الانتقال إلى صفوف توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لـ18 شهرا، على سبيل الإعارة.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، يوم الإثنين، فإن فيرنانديز صاحب الـ 21 عاما وافق على الانتقال إلى توتنهام، مفضلا إياه على العرض الذي تقدم به نادي وست هام يونايتد لضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسافر اللاعب البرتغالي إلى العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء؛ لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمامه للفريق.

وتابعت أن اللاعب فضل قبول عرض توتنهام على وست هام؛ بسبب وجود مواطنه جوزيه مورينيو كمدرب للفريق اللندني.

وبعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى توتنهام، من المنتظر أن ينهي النادي الإنجليزي اتفاقه مع بنفيكا حول الشروط اللازمة لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأوضحت ”سكاي“، أن اللاعب سيصل إلى مقر تدريبات توتنهام، اليوم؛ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، ومن المتوقع أن ينضم إلى النادي بعقد لمدة موسم ونصف .

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من الدوري الإنجليزي.