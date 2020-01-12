سيرجيو أغويرو يحطم رقم تيري هنري ويصبح أكثر أجنبي يسجل في الدوري الإنجليزي (شاهد)

حطم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي رقم الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال السابق ليصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهداف في تاريخ البريميرليغ.

وسجل أغويرو ”هاتريك“ في مرمى أستون فيلا ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 177 هدفا متقدما بفارق هدفين عن هنري.

ورغم أنه يبلغ 31 عاما إلا أنه يزال يتألق وسجل بالفعل 13 هدفا مع سيتي حتى الآن هذا الموسم وواصل تألقه منذ بلوغه 18 عاما حيث يتجاوز عدد أهدافه كل موسم منذ ذلك الحين العشرة أهداف.

كما أنه بات أكثر لاعب يسجل ”هاتريك“ في تاريخ البريميرليغ برصيد 12 ثلاثية متقدما بفارق هاتريك واحد عن آلان شيرر.

ونجح أغويرو في أن يصبح أحد أفضل هدافي سيتي عبر التاريخ ليتجاوز أسطورة آرسنال الذي سجل 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترتين في النادي اللندني.

وذكر موقع Opta للاحصائيات أن أغويرو تفوق على هنري وعادل رقم المدير الفني لتشيلسي حاليا وهدافه التاريخي فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا لكنه ليس أجنبيا.

ولا يمكن أن يتم كسر رقم أغويرو الجديد بسهولة حيث يحتل المركز الثالث حاليا روبن فان بيرسي (144 هدفا) وجيمي فلويد هاسيلبانك (127) وروبي كين (126) ونيكولا أنيلكا (125) ودوايت يورك (123) وروميلو لوكاكو (113).

ويحتل أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق المركز الثالث برصيد 187 هدفا وواين روني في المركز الثاني برصيد 208 أهداف بينما يتصدر الأسطورة آلان شيرر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برقم مذهل يبلغ 260 هدفا.