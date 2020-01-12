ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا ونهاية الجولة 22 (صورة)

أنهى مانشستر سيتي مباريات الجولة الـ22 بفوز كاسح على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 6/1، اليوم الأحد.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدفين في حين سجل سيرجيو أغويرو هدفًا، وسجل غابرييل جيسوس هدفًا، لينهي مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة 4/0، وفي الشوط الثاني سجل أغويرو هدفين في الدقيقتين 57 و81، في حين وقع أنور الغازي الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 90+1 من ضربة جزاء.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والخامس في جميع المسابقات، ليرفع، حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، رصيده إلى 47 نقطة.

وصعد مانشستر سيتي إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيد 47 نقطة، في حين تراجع ليستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يملك الريدز 61 نقطة من 20 فوز وتعادل وحيد، ولم يذق الفريق طعم الخسارة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

وشهدت الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز فوز تشيلسي، وإيفرتون، ومانشستر يونايتد، وساوثهامبتون، وليفربول، في حين تعادل آرسنال 1/1 مع كريستال بالاس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة الـ22:

1. ليفربول، 61 نقطة من 21 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 47 نقطة من 22 مباراة.

3. ليستر سيتي، 45 نقطة من 22 مبارة.

4. تشيلسي، 39 نقطة من 22 مباراة.

5. مانشستر يونايتد، 34 نقطة، من 22 مباراة.